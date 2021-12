Calciomercato, game over Juventus: ha scelto il Barça

Calciomercato Juventus, il giocatore ha reso presente al proprio procuratore la volontà di preferire Barcellona come prossima meta.

Calciomercato Juventus, il giocatore ricercato e voluto dai bianconeri, alla fine, preferisce la pista blaugrana. Noussair Mazroui talento dell’Ajax seguito molto vicino dall’entourage bianconero, ha fatto sapere al suo agente Mino Raiola, che vorrebbe giocare per il Barça e vede i blaugrana come la priorità per la sua carriera. Il giovane terzino si libererebbe in estate ma a questo punto la Juventus potrebbe essere, ufficiosamente, tagliata fuori.

Mazroui vuole il Barcellona | Juve ko

A gestire la trattativa ci sarebbe proprio Mino Raiola molto attivo sul mercato con i sui giocatori sempre al centro dei desideri internazionali. Tra le sue fila il noto procuratore possiede tanti profili che piacciono ai bianconeri, uno su tutti Paul Pogba. Sul francese ci sarà ancora da capire quale sarà la decisione finale, che a questo punto ci aspettiamo sia poi a giungo, e non a gennaio come, invece, si diceva qualche mese fa. Ma se Pogba continua ad essere un sogno “possibile”, le strade per arrivare al giovane terzino dell’Ajax sembrano decisamente più complicate.

Ma anche qua si deciderà solo in estate, quando Mazroui sarà libero dal suo contratto che lo lega agli olandesi. La cantera dell’Ajax genera ogni anno grandi talenti che poi vengono rivenduti nel mercato europeo, lo sa bene la Juventus che in rosa ha l’ex capitano De Ligt, già un titolare inamovibile per Allegri.