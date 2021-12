Calciomercato Juventus, esonero Allegri: ‘Non sostenibile per Agnelli”

Calciomercato Juventus, Allegri è finito nel mirino dopo l’ennesimo pareggio contro il Venezia, per il giornalista, potrebbe essere decisivo.

Juventus, l’ennesimo pareggio stagionale contro il Venezia, squadra neopromossa, ha allontanato i bianconeri dalle posizioni per la qualificazione Champions League, l’obiettivo minimo di questa stagione. Su ‘Radio Amore Campania’, il noto giornalista Pea ha parlato del brutto momento dei bianconeri. Il giornalista non ha infatti risparmiato nessuno, ecco le sue parole: “La Juve contro il Venezia ha giocato un secondo tempo, a tratti, vergognoso, è una squadra che ha perso qualsiasi voglia di vincere, che non corre. Una squadra che non combatte”.

Il giornalista tuona su Allegri

Al centro del mirino di Pea è infatti finito l’allenatore Massimiliano Allegri, e da qui l’annuncio sul possibile esonero: “Bisognerà vedere chi allenerà i bianconeri il prossimo anno. Non è più sicura la presenza di Allegri, e soprattutto non è sicuro che resti tre anni con un contratto da nove milioni all’anno, sarebbero trentasei milioni totali. Insostenibile per le casse dei bianconeri. Agnelli prenderà dei provvedimenti”.

E poi ha concluso parlando dei problemi in attacco dei bianconeri: “Morata non riesce più ad essere decisivo ed è spalle alle porta. Dybala gioca dieci minuti a partita, se chiede ancora 10 milioni all’anno, meglio se lo vendono. Paulo potrebbe andare via proprio per il fatto che 10 milioni sono tanti per uno che l’anno scorso ha segnato quattro gol e giocato, però, venti partite”.