Calciomercato Juventus, frenata improvvisa: così salta tutto

La Juventus sta monitorando una situazione molto ingarbugliata. Il Vicenza è ultimo in classifica, ma c’è chi fa benissimo: Filippo Ranocchia.

Come raccolto dalla redazione di calciomercato.it, al momento la Sampdoria non ci sta provando per Ranocchia. Il tutto è a causa della questione legata al presidente Ferrero che inevitabilmente ha preso il sopravvento su altri temi. Questo comunque non spegne l’interesse della Serie A verso il 20enne. E’ in atto un tentativo del Venezia, così come dell’interesse anche di Verona, Genoa e Sassuolo. Nel campionato cadetto poi un profilo come quello del fantasista bianconero è monitorato anche da Monza, Frosinone e Brescia.

Il futuro di Ranocchia

Il futuro di Filippo Ranocchia potrebbe essere in Serie A ma non alla Sampdoria. Il giovane centrocampista della Juventus, attualmente in prestito al Vicenza, è stato sondato dal club blucerchiato – come raccontato da Seriebnews.com. Ma al momento non ci sono margini per l’operazione. Ad influire sulla valutazione c’è la posizione in classifica dei biancorossi. Non sono in lizza per nulla, se non per una salvezza. Occupano l’ultimo posto in classifica e la Vecchia Signora non vorrebbe affatto dilapidare un talento del genere con una retrocessione in Serie C.