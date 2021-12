Calciomercato Juventus, ritorno e addio: futuro deciso

Calciomercato Juventus, il suo futuro è tutto in discussione: la “toccata e fuga” sembra essere la soluzione più probabile.

Secondo quanto riportato da Globoesporte, il futuro di Douglas Costa potrebbe essere ancora in Brasile. L’esterno offensivo ha chiuso in maniera traumatica la sua esperienza al Gremio, culminata con la retrocessione e la rottura con club e tifosi. Il cartellino è ancora di proprietà della Juventus, che non sembra intenzionata a puntare su di lui. Inoltre, da accordi stipulati col club gaucho, dovrebbe restare a Porto Alegre fino al 30 giugno. Questo però è uno scenario tuttavia improbabile con il Gremio che dovrà disputare il campionato di Serie B. Il Sao Paulo osserva da vicino la situazione, valutando la fattibilità dell’operazione.

Douglas Costa, come stanno le cose

Rivedere Douglas Costa alla Juventus sarebbe una brutta botta per il bilancio della Vecchia Signora. La sua avventura a giugno scorso si è trasformata in un clamoroso flop. La Juventus lo ha congeda in fretta e furia, ottenendo una deroga dalla Fifa per cederlo al Gremio nonostante il mercato sia ancora chiuso in Italia. L’operazione non ha portato un soldo al club bianconero che nell’estate 2017 aveva investito 46 milioni di euro per strapparlo al Bayern Monaco. L’attaccante brasiliano tornò in patria per giocare nuovamente nel Gremio che l’ha lanciato nel grande calcio. L’epilogo è stata la Serie B.