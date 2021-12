Calciomercato Juventus, addio senza Champions | C’è il Bayern Monaco

Calciomercato Juventus, eventualità assolutamente da scacciare ma realistica in caso di mancata qualificazione.

Calciomercato Juventus, la stagione certamente non positiva sta continuando in casa bianconera. L’ennesimo pareggio con il Venezia allontana la squadra di Allegri dalla zona qualificazione Champions League, l’obiettivo minimo per questa stagione. In caso, infatti, di mancata qualificazione, uno dei big della rosa potrebbe partire e avrebbe un pretendente speciale: il Bayern Monaco. Stando alle indiscrezioni tedesche, della ‘Bild’, In casa Bayern Monaco i contratti di Coman e Lewandowski andranno in scadenza nel 2023. E come obiettivo in caso di addio di uno dei due campioni, ci sarebbe come primo nome della lista proprio Federico Chiesa.

Chiesa al Bayern Monaco senza Champions

In caso infatti di mancata qualificazione Champions League, Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus e scegliere i bavaresi come prossima squadra. Un’eventualità che, chiaramente, i bianconeri non vogliono vivere dato che la qualificazione è ancora un obiettivo più che possibile ma nella seconda parte della stagione bisognerà non sbagliare ulteriormente.

L’esterno bianconero potrebbe salutare Torino in caso di mancata qualificazione in Champions League. Questa un’eventualità, ahimè, più che possibile ma che, certamente, non dovrà essere concreta se i bianconeri riuscissero nell’obbiettivo di qualificarsi per la prossima stagione. A gennaio la dirigenza entrerà nel vivo del mercato proprio per evitare questa eventualità e raggiungere i posti alti della classifica. Icardi continua a rimanere l’obiettivo numero uno per l’attacco e arriverebbe in prestito per sei mesi con riscatto per la stagione successiva.