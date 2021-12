Barcellona-Juventus una volta era una sfida che valeva la Champions. Adesso i due club lottano per calciatori non di prima fascia.

Una volta Barcellona-Juventus valeva la Champions League. La finale e le sfide nei gironi o nei Quarti volevano dire tanto. I bianconeri ne sono sempre usciti alla grande, meno che nell’appuntamento di Berlino 2015. Quello ovviamente più importante. Adesso è in atto un clamoroso derby di mercato per tre calciatori che in altri contesti non sarebbero stati seguiti. I problemi economici, però, influiscono molto. Si tratta di Zakaria, Tolisso e Witsel. Tutti e tre sono in scadenza nel 2022.

Barcellona-Juventus sfida in Germania

Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 del Borussia Monchengladbach e della nazionale svizzera sarebbe seguito anche da Barcellona-Juventus. Entrambe non si sarebbero ancora fatte vive con l’entourage del centrocampista. Per lui andrebbero bene entrambe le soluzioni. Anche il nome di Corentin Tolisso torna di moda per la Vecchia Signora e per i Blaugrana. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e, a quanto pare, il Bayern Monaco non è interessato a rinnovarglielo. Arriverebbe pertanto a zero. Infine, un nome che torna di moda è Axel Witsel, centrocampista belga classe 1989, al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno con il Borussia Dortmund. La situazione si sta delineando con il passare dei giorni, l’ex Zenit San Pietroburgo ha ottime chance di lasciare il Signal Iduna Park all’inizio del 2022. Esattamente quando riaprirà il mercato e spinge per la soluzione bianconera. Chiaramente la concorrenza spagnola sarebbe enorme…