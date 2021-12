Bologna-Juventus, i convocati di Allegri | Max lo lascia a casa

Bologna-Juventus, diramata la lista pochi minuti fa: il tecnico livornese non lo porta in Emilia in via precauzionale.

Poco meno di ventiquattr’ore a Bologna-Juventus. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di regalarsi un Natale quantomeno tranquillo, senza l’assillo del quarto posto. Sotto l’albero il tecnico livornese vorrebbe trovarci un po’ di continuità: per il momento non chiede altro. A due giornate dalla fine del girone d’andata, i bianconeri sono ad otto lunghezze dalla zona Champions League ed è abbastanza palese che nei prossimi mesi non si profila una facile rimonta.

Anche perché lì davanti, a parte il Napoli, continuano a marciare spediti: un esempio è l’Atalanta, quella su cui – in teoria – la Juventus dovrebbe fare la corsa. Perciò sarà fondamentale portare a casa sei punti tra la trasferta di Bologna e il match casalingo con il Cagliari, in programma nella prossima settimana. Sperando, al contempo, che qualcuno rallenti.

Bologna-Juventus, Dybala è rimasto a Torino

Pochi minuti fa l’allenatore ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani pomeriggio (fischio d’inizio alle 18:00) del “Dall’Ara”. La notizia è che Paulo Dybala non andrà nemmeno in panchina: Allegri ha deciso di lasciarlo a Torino in via precauzionale dopo lo stop di Venezia, con l’attaccante argentino costretto ad uscire dopo appena dodici giri d’orologio. Oltre a Dybala, sono out anche Chiellini, Chiesa, Ramsey e Danilo.

Ci sono invece sia McKennie che Arthur: il centrocampista brasiliano è stato dunque “perdonato” dopo essere rimasto fuori dalla sfida di sabato scorso coi lagunari per essersi presentato in ritardo all’allenamento. Allegri, infine, porterà in Emilia anche i baby De Winter, Kaio Jorge e Soulé.