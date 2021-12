Calciomercato Juventus, addio Arthur: spunta la nuova destinazione per il brasiliano. Ormai la partenza a gennaio è cosa certa

Di una cosa è certo Arthur in questo momento. Che il suo futuro, già a gennaio, sarà lontano dalla Juventus. Un rapporto praticamente chiuso dopo il ritardo prima della gara contro il Venezia che gli è anche costata la convocazione. Insomma, sarà addio.

Un arrivederci, più che altro: perché almeno a gennaio il centrocampista che è arrivato dal Barcellona nella passata stagione, saluterà in prestito. Sono nulle le possibilità per la Juventus di disfarsene in maniera definitiva. E allora Cherubini sta valutando tutte le opzioni che ci sono. E adesso, secondo quanto riportato da ElGolDigital, ci sarebbe una nuova destinazione.

Calciomercato Juventus, Arthur torna in Brasile

Sì, dalla Spagna sono certi che il futuro del basiliano sia in patria. Gremio e Flamengo sono due opzioni interessanti per il calciatore che probabilmente potrebbe ritrovare quegli stimoli nel proprio Paese che fino al momento gli sono mancati. La Juventus ci spera, eccome, che si possano avvicinare altre società. Soprattutto perché in Europa in questo momento è davvero difficile riuscire a piazzare il calciatore.

Una situazione da sbloccare al più presto. La partenza del brasiliano permetterebbe alla società piemontese di lasciare libera una casella per qualche innesto in mezzo al campo già nelle prossime settimane. E allora verranno messe in campo tutte le possibilità per una partenza: in prestito, in primis, e magari anche pagando una parte di stipendio. Nulla verrà lasciato al caso. E nella stessa situazione si troverà anche Ramsey, con la valigia chiusa da un pezzo, che è solamente in attesa di capire per dove comprare il biglietto aereo.