Tanti nomi come possibili rinforzi nel calciomercato di una Juventus che sta cercando nuovi volti per la rosa di Massimiliano Allegri.

Tutti i reparti della rosa bianconera dovranno essere ritoccati. La priorità al momento sembra essere quella dell’arrivo di un centravanti capace di garantire un buon numero di reti, ma anche quella dell’ingaggio di un centrocampista che sposi al meglio le idee tattiche dell’allenatore. Alla Juventus però serve anche qualche innesto in difesa, sia al centro che sulle corsie esterne. I bianconeri devono cercare una alternativa a Danilo, anche se Cuadrado nel ruolo di terzino si è sempre ben disimpegnato. E proprio in tal senso si è tornati a parlare di un nome caldo come possibile colpo a zero per i bianconeri. Il terzino dell’Ajax Noussair Mazraoui, classe 1997, ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno. E all’orizzonte non pare esserci alcun nuovo accordo con gli olandesi.

Calciomercato Juventus, Mazraoui vicino all’accordo con il Barcellona

Anche perchè del resto nuove opportunità non gli mancano, visto che fa gola a diverse squadre europee. Come scrive Calciomercato.it, la Juventus è una delle squadre interessate al calciatore dell’Ajax ma non è la sola nemmeno in Italia. Dove è finito nel mirino anche della Roma e del Milan. Ad ogni modo nel futuro del terzino destro non pare esserci la serie A, visto che il suo agente Mino Raiola avrebbe trovato già un principio di accordo con il Barcellona. Mazraoui dunque potrebbe continuare la sua carriera nella Liga alla corte di Xavi, chiamato ad aprire un nuovo ciclo vincente in blaugrana dopo le difficoltà di questa prima parte della stagione. Sarebbero così beffate le italiane che puntavano al suo ingaggio a parametro zero.