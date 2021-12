Calciomercato Juventus, si guarda ai rinnovi | Ma c’è una insidia

Ancora rumors di calciomercato in casa Juventus, dove non si deve guardare solamente agli ingaggi e alle cessioni del mese di gennaio.

Una delle missioni principali della dirigenza bianconera nel corso delle prossime settimane sarà quella di rinnovare gli accordi in scadenza. In primis ovviamente quello di Paulo Dybala. Il contratto dell’argentino è una priorità, presto dovrebbe arrivare la fumata bianca considerato che il numero dieci è al centro del progetto della società e dell’allenatore Allegri. Impossibile del resto pensare oggi ad una Juventus priva del suo campione più importante. A cascata poi dovrebbero arrivare gli altri rinnovi, tra cui quello di Juan Cuadrado. Anche il colombiano è molto stimato e arriverà per lui un nuovo accordo che gli permetterà di rimanere ancora a Torino. La sua duttilità è un’arma molto importante per l’allenatore, che può schierarlo sia come terzino destro che come esterno offensivo.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi nel mirino del Barcellona

Tra i contratti che la Juventus dovrà cercare di rinnovare al più presto c’è però anche quello di Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza il prossimo 30 giugno. L’intenzione dei bianconeri è quello di offrire il rinnovo e il calciatore non sembra avere eccessiva fretta, la sua volontà parrebbe quella di rimanere a Torino. Ma il condizionale è comunque d’obbligo, perché sull’esterno nel giro della nazionale azzurra ci sarebbe una big. Come riporta infatti Tuttosport, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Bernardeschi per il futuro, puntando ad un colpo a parametro zero. I blaugrana non hanno grandi risorse economiche a disposizione e anche per questo motivo il calciatore italiano sarebbe un innesto senz’altro gradito al nuovo allenatore Xavi, da poco in panchina al posto dell’esonerato Koeman.