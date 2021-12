Calciomercato Juventus, Ronaldo “tradisce” ancora | Addio deciso

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere molto presto lontano dal Manchester United.

A pochi giorni dalla chiusura della scorsa sessione estiva di calciomercato, è esplosa come una bomba ad orologeria la notizia legata all’addio di Cristiano Ronaldo, che alla fine ha deciso di accettare la corte del Manchester United, che ha puntato sul ritorno del figliol prodigo per rilanciare le proprie ambizioni nazionali ed internazionali.

A distanza di qualche mese, però, si può ben dire che per il pluri campione d’Oro la situazione non sembra essere delle più rosee; non tanto per demeriti propri – il classe ’85 ha messo già a referto complessivamente 13 reti e due assist in appena 1490 minuti di gioco complessivi, ma soprattutto per la mancanza di continuità di una squadra apparso in troppe circostanze sfiduciata e incapace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. I Red Devils occupano infatti il sesto posto in classifica, e sono stato “costretti” ad esonerare Solskjaer, visti gli scarsi risultati. Ottenuta la qualificazione agli ottavi di Champions, il salto di qualità nel gioco che ci si attendeva non è arrivata, e Ronaldo starebbe già meditando l’addio.

Calciomercato, Ronaldo lascia lo United? Spunta il clamoroso tradimento

Stando a quanto riferito da “El Nacional“, Cr7 starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di provare una nuova esperienza, questa volta al Manchester City, club al quale è stato accostato quest’estate con molta convinzione, prima di approdare nuovamente nella sponda “rossa” di Manchester. Guardiola, infatti, pensava di riuscire a mettere le mani su Harry Kane, ma il muro eretto dal Tottenham, su imput del nuovo allenatore Antonio Conte, sembra essere invalicabile. Anche l’altro obiettivo dei Citizens, Dusan Vlahovic, è bottega cara, con la lista delle pretendenti che diventa sempre più folta. Ecco perché la suggestione Ronaldo, il cui contratto con lo United scade nel 2023, potrebbe prendere forma, anche se, appunto, ora come ora si configura come uno scenario difficilmente percorribile, non tanto per questioni economiche, quanto per ragioni “ambientali” ed “emozionali”.