Calciomercato Juventus, ecco le cifre dell’affare che porta a Cavani

Calciomercato Juventus, l’affare Cavani è ancora in piedi. Ecco le cifre che possono portare alla firma dell’attaccante del Manchester United

L’affare che porta a Edinson Cavani, l’attaccante del Manchester United in uscita e sul quale la Juventus ci ha fatto più di un pensiero, è ancora in piedi. E adesso spuntano anche le cifre che potrebbero portare l’uruguaiano a cambiare maglia già nel prossimo mese di gennaio.

In questo caso, però, parliamo di quelle che avrebbe messo sul piatto il Barcellona: la società spagnola infatti, dopo l’addio al calcio di Aguero per un problema cardiaco, è alla ricerca di una prima punta da regalare a Xavi. Serve, eccome, l’attaccante in casa blaugrana. Così come serve a Massimiliano Allegri che non può pensare di finire lastagione solamente con Morata e con Kean. Che, oltretutto, non offrono delle grandi garanzie realizzative.

Calciomercato Juventus, le cifre per Cavani

Il Barca comunque fa sul serio. E secondo delle informazioni che arrivano dalla Spagna avrebbe messo sul piatto una bella cifra per convincere il giocatore. Certo, non potrebbe giocare la Champions League in Spagna Cavani, e questo potrebbe agevolare in un certo qual modo la società bianconera.

Insomma: 3,5 milioni di euro per la seconda parte di stagione più 1 di bonus. 4,5 per il prossimo anno più 1,5 di bonus qualora il club riuscisse a vincere dei titoli. Mica male per un calciatore che ormai ha davanti a sé pochi anni di carriera. Ma che offre ancora, però, grandi numeri. L’anno scorso infatti Cavani come sempre da quando gioca, ha chiuso in doppia cifra la stagione. Segnando con regolarità sia in Premier League che in Europa League. Un attaccante vero, d’area di rigore, che ripetiamo farebbe davvero comodo a Massimiliano Allegri.