Pogba alla Juventus | Si avvicina l’ora tanto attesa da Raiola

Pogba tra due settimane esatte potrà firmare il suo pre contratto con chi deciderà. Raiola aspettava da tempo tutto ciò. La Juventus in prima linea.

Altro giro, altro francese. Il “caso Pogba”: anche qui il club di “partenza”, il Manchester United, pare – lo scrive il Mirror – abbia offerto un rinnovo al rialzo, da 15 a 20 milioni lordi di euro. Ma la novità Ralf Rangnick in panchina potrebbe mutare gli scenari. Col francese fermo dai primi di novembre e almeno fino a gennaio, per problemi fisici, il tecnico tedesco può valutare altre opzioni e magari scoprire che non serve svenarsi col Polpo. L’agente Raiola poi per il prossimo 29enne (a marzo) cerca “il contratto della vita”, inteso come l’ultimo botto. Insomma, la Juventus, che pure amata riama, appare difficile come approdo dal punto di vista del budget. E allora chi se non il solito Psg che di Raiola ha già Donnarumma e Verratti, oltre a interessanti ragazzi come Xavi Simons?

LEGGI ANCHE >>> Juventus, la folle richiesta di Ramsey | Tifosi bianconeri imbufaliti

Pogba, la Juve e Raiola

L’amore tra Pogba e la Juventus non verrà mai meno, ma c’è da pesare l’aspetto finanziario della situazione. Riportarlo a Torino sarebbe un bagno di sangue che oggi il club non può permettersi. Allora Raiola potrebbe proporre una via di fuga: vendere De Ligt e rinforzare il centrocampo con il francese del Manchester United. E’ l’unica soluzione che ad oggi si prospetta. Altre, al momento, non ne sono previste all’orizzonte. Ah, aspetto importante: tra due settimane può firmare con chi vuole.