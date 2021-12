Bologna-Juventus, intervento duro e mini rissa | Doppia sanzione

By

Bologna-Juventus, gli animi si accendono alla mezz’ora e si scatena un piccolo parapiglia. La sanzione dell’arbitro.

La Juventus sta al momento conducendo la gara con il Bologna per effetto della rete siglata da Alvaro Morata, abile a sfruttare un’intuizione geniale di Bernardeschi e freddare Skorupski con una conclusione forte sul primo palo.

Il match è giocato a ritmi molto elevati, e la tensione è palpabile; gli animi si sono infuocati soprattutto alla mezz’ora, in occasione di un intervento duro di Medel su Morata, da cui si è generato un parapiglia, che ha portato all’ammonizione di Mckennie e di Dominguez, che si sono strattonati proprio sotto gli occhi del direttore di gara, che non ha avuto esitazioni ad estrarre il cartellino giallo. Molto nervoso anche Medel, con l’ex calciatore dell’Inter che “si è fatto giustizia” facendo sentire la sua in modo veemente con Cuadrado.

Buona la prova offerta fin qui dai bianconeri, che hanno creato i presupposti per il raddoppio in un paio di circostanze, rischiando soltanto in occasione di una rovesciata di Svanberg, che dal cuore dell’area piccola ha lasciato partire una conclusione a sorpresa che è terminata a pochi centimetri dal palo.