Calciomercato Juventus, futuro De Ligt | C’è un obiettivo da raggiungere

Si avvicina la fine dell’anno e sono davvero tanti i rumors di calciomercato che coinvolgono la Juventus in vista del 2022.

Uno degli ultimi riguarda il difensore centrale De Ligt. Del quale ieri ha parlato il suo agente mettendo un po’ paura ai tifosi bianconeri. “E’ pronto per un nuovo passo e lo pensa anche lui” ha detto Mino Raiola. Tanti top club europei sono pronti a fare un blitz per aggiudicarsi uno dei centrali più forti del mondo, che nel corso degli ultimi anni è cresciuto tantissimo. E’ un leader della Juventus, perno indispensabile per Allegri, ed è scontato dire che De Ligt è una delle colonne sulle quali si posa la costruzione del nuovo ciclo vincente bianconero.

Mino Raiola on Matthijs de Ligt next step: “I think we all know which clubs to mention for Matthijs de Ligt as ‘next step’. We will see this summer”, he told NOS. 🔴🇳🇱 #transfers

“Premier League? It can be Barcelona too, or Real Madrid or Paris Saint-Germain…”, Raiola said. pic.twitter.com/W1hr1bp0lh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2021