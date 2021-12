Calciomercato, Guardiola “aiuta” la Juve: irruzione improvvisa

Calciomercato, Guardiola con il suo Manchester City arriva in soccorso dei bianconeri. Irruzione improvvisa per l’esterno offensivo

Irruzione improvvisa. Che potrebbe certamente aiutare la dirigenza bianconera nel prossimo mercato. Ci starebbe pensare anche Guardiola, con il suo Manchester City, a quell’elemento che Massimiliano Allegri non vede e che la società vorrebbe cedere per incassare un bel po’ di milioni.

E secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, e precisamente da fichajes.net, anche i Citizens dell’allenatore catalano avrebbero messo gli occhi su Dejan Kulusevski, l’esterno offensivo svedese che la Juve ha preso dall’Atalanta per 35 milioni di euro, che a Torino tutto ha fatto tranne che convincere in questo anno e mezzo di esperienza con la maglia bianconera addosso. Una sua cessione è nell’ordine delle cose e, inoltre, potrebbe regalare a Cherubini quella somma che serve per cercare l’assalto all’attaccante che Allegri desidera. Insomma, più opzioni ci sono sul piatto meglio è, anche perché in questo modo si potrebbe scatenare un’asta che potrebbe far lievitare il costo del cartellino.

Calciomercato, Kulusevski verso la Premier League

E come ben si sa, non c’è solamente il City sulle tracce dello svedese. Ma anche Arsenal e Tottenham sono interessate alle prestazioni di Kulu. La destinazione quindi appare quasi certa, con un addio alla Serie A per un approdo in Premier League. Un’operazione che si potrebbe già concretizzare nel prossimo mese di gennaio, ma appare molto più probabile che la stessa vada in porto la prossima stagione. Vedremo.

In ogni caso, l’addio dello svedese ormai è quasi cosa certa. Toglieremmo anche il quasi, visto che Allegri ha più volte fatto capire di non vederlo e di non riuscire a trovargli una sistemazione in campo. E poi, c’è da dire, che nemmeno Kulusevski sta facendo qualcosa per cambiare le carte in tavola. Un saluto senza rimpianti.