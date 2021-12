Calciomercato Juventus, “giallo” Dybala | Colpo di scena sul rinnovo

Calciomercato Juventus, “giallo” sul rinnovo di Dybala. Ecco le ultime novità riportate dalla Gazzetta dello Sport. Cosa sta succedendo in queste ore

La firma non arriva, nonostante ormai le parti sembra abbiano trovato un accordo sul rinnovo del contratto. Ma Paulo Dybala ancora non ha messo nero su bianco. E il suo procuratore, che era arrivato a Torino per chiudere la questione, è tornato in Argentina.

La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport. Un colpo di scena improvviso che, però, non dovrebbe avere delle ripercussioni anche perché sembra che questa decisione di rimandare tutto al 2022 sia stata presa in sintonia tra le parti per superare alcuni problemi burocratici che si erano presentati. Fatto sta, che chi pensava che l’annuncio ufficiale sarebbe arrivato prima di Natale – addirittura si parlava anche dell’inizio del mese di dicembre – dovrà ricredersi. Al momento è tutto fermo.

Calciomercato Juventus, la situazione Dybala

Insomma, Antun è tornato in Patria e dovrà fare un nuovo viaggio in Italia nelle prossime settimane. Resta il fatto però che dal prossimo 1 gennaio l’argentino potrebbe anche cominciare a guardarsi intorno e trovare un accordo con il nuovo club. Non sarà così, ovviamente, almeno si spera. Ma secondo la Gazzetta dello Sport inoltre, c’è anche un ragionamento che la società bianconera starebbe facendo in merito al rinnovo.

In poche parole: l’accordo di10 milioni di euro a stagione è già stato trovato, ma Cherubini sta valutando anche il fatto di un non mancato approdo alla prossima Champions League che peserebbe eccome sul bilancio della società. In questo momento è normale avere questi pensieri e cercare di fare chiarezza su quello che potrebbe succedere. Ma intanto il tempo passa. E una trattativa che sembrava conclusa, ancora non ha i crismi dell’ufficialità. Si deve ancora attendere.