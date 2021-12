Calciomercato Juventus, scacco matto Conte: addio e blitz

Calciomercato Juventus, scacco matto da parte di Antonio Conte: pronto il blitz dopo l’addio. Ci pensa Paratici a concludere l’affare

Scacco matto Antonio Conte. Sì, perché l’ex allenatore della Juventus avrebbe deciso di mettere nel mirino il calciatore che la società bianconera vorrebbe portare a Torino nella prossima stagione per alzare il livello qualitativo della rosa. E la sensazione è che il giocatore possa prendere la strada della Premier League.

A riportare questa notizia stamattina ci ha pensato il Daily Express, che sottolinea come il Tottenham avrebbe deciso, qualora ci fosse una partenza da parte di Kane (che sembra possibile la prossima stagione) di prendere in considerazione, e anche in maniera seria, l’ipotesi Gianluca Scamacca, l’attaccante del Sassuolo che nelle intenzioni della Juventus era uno di quelli che avrebbe dovuto completare il reparto avanzato della stagione.

Calciomercato Juventus, Scamacca verso il Tottenham

Fabio Paratici si sarebbe già mosso. E avrebbe iniziato a sondare il terreno per capire quali possono essere i reali costi della trattativa. Una situazione insomma, quella attorno all’attaccante del Sassuolo, che si fa sempre più calda. Anche perché quest’anno, Scamacca, che viene impiegato anche con una certa regolarità da parte di Dionisi, sta trovando con facilità la via della rete, smentendo di fatto tutte le voci che lo vedevano come un attaccante che non riusciva evidentemente a segnare tanto.

Trattativa calda, in poche parole, con la seria possibilità che la Juve debba trovare un’altra alternativa all’attaccante che anche la scorsa estate era stato nel mirino dei bianconeri. Il Sassuolo, come si sa, e come si è visto nell’operazione che poi ha portato Locatelli a Torino, non ha fretta né di cedere nessuno e nemmeno ha l’obbligo di abbassare le proprie pretese.