Cercare di puntellare la rosa è una delle missioni del calciomercato della Juventus in vista della riapertura delle trattative.

Ormai il 2022 è davvero alle porte e l’intenzione del club bianconero, nonostante Allegri abbia parlato di una rosa già completa, è quella di puntellare l’organico e proseguire nel processo di rinnovamento. Questa prima fase della stagione ha evidenziato alcune lacune nella squadra e dunque bisogna fare di tutto per allestire una squadra sempre più competitiva e ambiziosa. Ci saranno alcune partenze, anche per non appesantire troppo il monte ingaggi. E anche nuovi arrivi, pur tenendo d’occhio il bilancio. Proprio per questo motivo ci si muoverà con grande attenzione, non escludendo l’arrivo di volti nuovi magari in prestito. Alla Juventus cosa serve? A centrocampo potrebbero esserci un paio di colpi all’orizzonte e anche in avanti probabilmente si cercherà un altro bomber che possa garantire un numero cospiscuo di reti.

Calciomercato Juventus, Icardi bianconero e Arthur a Parigi?

Come oggi ha riportato la Gazzetta dello Sport, non è affatto da escludere un affare con il Psg all’orizzonte, uno scambio di prestiti che potrebbe accontentare entrambi i club. La Juventus sta cercando un centravanti in grado di essere il finalizzatore ideale del gioco di Allegri e Icardi è una pista percorribile, tanto più che il bomber argentino pare intenzionato a cambiare aria. Il calciatore ex Inter arriverebbe a Torino con un calciatore juventino destinato a fare il percorso inverso, vale a dire Arthur. Il brasiliano cerca il rilancio anche per non perdere la maglia della nazionale verdeoro e potrebbe essere offerto proprio al Psg. Un affare che potrebbe decollare nelle prossime settimane?