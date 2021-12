Calciomercato Juventus, incantesimo spezzato | Palla alla dirigenza

Chiusa la prima parte di stagione, adesso si attendono delle novità importante sul fronte calciomercato per la Juventus di Allegri.

Ieri sera è arrivata la vittoria contro il Cagliari che rilancia i bianconeri verso la zona Champions League. I prossimi due mesi saranno fondamentali per capire quale sarà il cammino di Dybala e compagni in serie A. Con una rimonta difficile da compiere ma non impossibile. Di sicuro Allegri aspetta anche dei volti nuovi per la sua rosa, anche se sarà fondamentale capire prima chi lascerà Torino per accasarsi altrove. E poi ci sono da discutere anche i rinnovi di giocatori importanti. Dybala e Cuadrado su tutti. Ma ora diventa una priorità per la dirigenza anche quello di Federico Bernardeschi.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Calciomercato Juventus, bisogna blindare Bernardeschi

Il calciatore azzurro sembra essere stato rigenerato dalla cura Allegri. Giocando con continuità ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori e lo si è visto anche nell’ultima partita, dove ha confermato il suo ottimo periodo di forma sfornando un assist e soprattutto un gol.

43 – Dopo 43 partite Federico #Bernardeschi ha ritrovato il gol in Serie A, l'ultimo lo aveva realizzato il 26 luglio 2020 contro la Sampdoria, 513 giorni fa. Risveglio.#JuveCagliari — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 21, 2021

Incantestimo spezzato dunque per lui che – come ricorda OptaPaolo su Twitter – non segnava addirittura dalla fine di luglio 2020. Il tecnico ha puntato forte su di lui che sta ripagando in pieno la fiducia. Il suo accordo con la Juventus scade a giugno 2022 e per adesso non si è parlato del rinnovo. Adesso la palla passa alla dirigenza, che dovrà stringere per arrivare ad un nuovo accordo al più presto, allontanando le possibili sirene di mercato di altri club. Perché non c’è dubbio sul fatto che questo Bernardeschi possa piacere ad altre big europee, pronte a fiutare il colpo a zero.