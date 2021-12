Calciomercato Juventus, futuro in bilico | Lo vogliono in Portogallo

Si preannunciano delle settimane davvero calde per il calciomercato della Juventus. Gennaio è alle porte e ci potrebbero essere novità.

Arriveranno rinforzi per mister Allegri? Questa è la domanda che tanti tifosi bianconeri si fanno ormai da tempo. Ma prima di parlare di nuovi arrivi bisognerà guardare alle cessioni, indispensabili per non appesantire troppo il monte ingaggi. A centrocampo si continua a vociferare dell’addio di Ramsey, ormai fuori dai radar di Allegri, ma non solo. Perché a lasciare la Juventus potrebbe esserci anche Arthur. Il centrocampista brasiliano chiede spazio, non vuole perdere la nazionale verdeoro in vista dei prossimi mondiali e cerca una squadra nella quale esprimere il suo gioco con continuità. Allegri gli ha affidato una maglia da titolare nelle ultime uscite, segnale inequivocabile della fiducia che ha nel giocatore. Il cui futuro è da decifrare, perché in ogni caso le pretendenti non mancano.

Calciomercato Juventus, su Arthur c’è anche il Benfica

Anche se come detto Allegri gli ha dato spazio da titolare nelle ultime due partite, per il centrocampista brasiliano si continua comunque a parlare di una possibile cessione altrove. Sono settimane che ci sono rumors sulla sua possibile nuova destinazione e si è parlato anche dell’Arsenal. I bianconeri lo cederebbero in prestito.

Il giornalista Nicolò Schira su Twitter parla per Arthur anche dell’opzione Siviglia, ma non solo. Per il mediano ex Barcellona ora ci sarebbe una pretendente in più in Portogallo, si parla anche di un interessamento infatti del Benfica. I prossimi giorni comunque saranno decisivi per capire quale sarà il suo futuro.