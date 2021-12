Calciomercato Juventus, bomba dalla Francia: ecco la firma!

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione che trapela dalla Francia rappresenta una vera e propria svolta: sarebbe stata raggiunta l’intesa.

La vittoria contro il Cagliari ha permesso alla Juventus di rosicchiare due punti importantissimi in chiave Champions all’Atalanta, distante ora solo quattro punti. Tuttavia, il mercato di gennaio è alle porte, e anche contro i sardi, al netto degli infortuni, si sono palesate quelle difficoltà che da tempo ormai caratterizzano la rosa bianconera.

Organico a cui manca il brio, la costanza di rendimento e la classe di Cristiano Ronaldo – inutile negarlo – che ha ridotto di molto il ventaglio di soluzioni offensive, e con esse la produzione dalla cintola in su. L’incostanza di Dybala, fermato da continui guai fisici, e i problemi accusati da Chiesa, hanno fatto il resto. Come rivelato da Arrivabene, non saranno possibili grandi investimenti, almeno nell’immediato; ragion per cui, il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare il serbatoio giusto al quale attingere.

Non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Barcellona Ousmane Dembelé, legato al club blaugrana da un contratto che scade la prossima estate. L’ex esterno del Borussia Dortmund ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Barça, dal momento che fino a poche settimane fa sembrava poter accettare le ricche proposte provenienti dall’Inghilterra, con il Newcastle in prima linea. Accostato anche alla Juventus, che però ha preferito restare nell’ombra attuando soltanto dei sondaggi esplorativi con l’entourage del transalpino, il classe ’97 ha finalmente sciolto le riserve sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, firma Dembele: intesa trovata

Secondo quanto riferito da footmercato.net, l’ala offensiva nativa di Vernon ha trovato un’intesa di massima con il Barça per il rinnovo del suo contratto. Non sono note, però, né le cifre del nuovo contratto, né la durata dello stesso; tuttavia, la fumata bianca è sempre più vicina, dopo che il presidente Laporta aveva a chiare lettere lanciato un ultimatum agli agenti del francese, invitando tutti a trovare una soluzione in tempi relativamente brevi, sicuramente prima dell’inizio del nuovo anno.