Calciomercato Juventus, svolta Martial | Ha già deciso per gennaio

Calciomercato Juventus, il bomber avrebbe preso una decisione praticamente irrevocabile sul proprio futuro.

Calciomercato Juventus, svolta decisiva sul futuro del bomber francese del Manchester United. Da ‘Fichajes’ annunciano come Martial sia molto vicino al passaggio al Siviglia. Il suo addio è ormai certificato, i pochi minuti disputati in stagione più le stesse ambizioni dell’attaccante, completamente ridimensionate e stravolte, hanno fatto sì che si andasse verso la più ovvia delle conseguenze. Come sappiamo, per lungo tempo, la Juventus è stata vicina al possibile acquisto del già certificato bomber francese ma l’unico reale vincolo era nel suo contratto, estremamente oneroso per i bianconeri che proprio per questo motivo potrebbe tirarsi indietro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tensione altissima in casa Psg | “Scontro” nello spogliatoio

Martial verso il Siviglia | Svolta decisiva

Pochi minuti stagionali disputati e una voglia di ritornare protagonista hanno fatto sì che il giocatore, di comune accordo con il suo agente, prenda strade diverse e da subito. Dunque aspettiamo di vederci uno sprint decisivo già nelle prossime settimane visto che Martial sarà a tutti gli effetti un ex giocatore del Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, “Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus” | Rivelazione in diretta

Incredibile ma vero. Martial è proiettato verso il Siviglia addirittura preferendolo alla rivale spagnola Barcellona. Di conseguenza, la Juventus potrebbe rimanere tagliata fuori con il Sivigia di Monchi, che, almeno per il momento, risulta in pole per l’acquisto del bomber francese. In tal senso i bianconeri andrebbero su altri obiettivi offensivi: ancora in pole c’è Icardi ma occhio ad Aubameyang.