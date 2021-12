Calciomercato Juventus, tensione altissima in casa Psg: scontro nello spogliatoio. Ecco quello che è successo tra Donnarumma e Navas

La tensione in casa Psg è altissima. Soprattutto per quella rivalità in porta che c’è tra Donnarumma e Keylor Navas. L’azzurro si aspettava si giocare titolare, dopo un campionato europeo da protagonista. Ma così non è stato, fino al momento, visto che si è alternato con il portoricano in più di un’occasione.

E adesso spunta un nuovo particolare, rivelato da Onze, che fa salire ancora di più la temperatura all’interno del gruppo parigino, che sembra una vera e propria polveriera. Un dettaglio, qualcosa che potrebbe anche cambiare le carte in tavola per la prossima stagione. Soprattutto se Navas, che l’anno scorso ha rinnovato, dovrebbe rimanere ancora dentro la rosa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, “Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus” | Rivelazione in diretta

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, accordo sempre più vicino | Trovata la “chiave”

Calciomercato Juventus, la tensione è altissima

Il dualismo tra i due è di complicatissima gestione. L’ex Real ha tutt’altro che digerito l’approdo al Psg dell’ex portiere del Milan e questo non cessa di manifestarlo ogni qual volta che ne ha l’occasione. L’ultima si è palesata “grazie” al portiere del Nizza Bulka, l’ex vice del portoricano. Dopo la partita contro i suoi ex compagni, il portiere polacco si è presentato negli spogliatoi dei parigini per scambiarsi i guanti con Navas. Il quale, come racconta la fonte francese, mentre c’era lo scambio ha lanciato una occhiataccia a Donnarumma dicendo queste parole al suo ex ‘secondo’: “Vedi, questi guanti li indossano i migliori portieri al mondo…“.