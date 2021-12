Calciomercato Juventus, intrigo Mckennie: decisione definitiva di Allegri

Calciomercato Juventus, Allegri ha sciolto le riserve per quanto riguarda il futuro di Mckennie: la decisione per gennaio.

Dopo un inizio un pò in sordina, con le strigliate di Allegri a farle da padrona, Weston Mckennie si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista all’interno dello scacchiere tattico del tecnico livornese.

Per caratteristiche, il texano è l’unico centrocampista in rosa dal quale ci si può aspettare qualche goal: i suoi inserimenti sovente offrono una soluzione tattica intrigante, e non a caso il classe ’98 ha già gonfiato la rete in due circostanze nei 1219 minuti a lui concessi in questo primo scorcio di stagione. In estate era stata avanzata l’ipotesi di un suo addio, con i sondaggi esplorativi effettuati dal Tottenham di Paratici, disposto a proporre alla Juve una soluzione in prestito. Nelle scorse settimane è stato il Leeds a farsi avanti, con Allegri che avrebbe maturato una decisione importante in tal senso.

Calciomercato Juventus, la posizione di Allegri su Mckennie

Intervenuto al podcast CBS Sports Que Golazo, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha esternato il suo punto di vista in merito alle voci legate ad un possibile trasferimento di Mckennie al Leeds: “Sì, è vero, ci sono delle voci in tal senso, ma per quello che mi è stato detto, il piano della Juventus è quello di non vendere Mckennie a gennaio, dal momento che è considerato un giocatore molto importante della Juventus. Quando è in forma gioca sempre a centrocampo, motivo per il quale penso che sarà molto difficile ingaggiarlo, anche perché per lui non si accettano soluzioni in prestito. Per il Leeds credo che sarà difficile, con Wes che sta lottando per obiettivi importanti per la Juventus.”