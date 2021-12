Calciomercato Juventus, colpo di scena Pogba | Ritorno immediato

Calciomercato Juventus, l’intrigo Pogba si infittisce sempre di più: gli spiragli per un suo ritorno in bianconero già a gennaio ci sono.

Il tallone d’Achille della Juventus continua ad essere quel centrocampo che fino a poco tempo rappresentava il fiore all’occhiello della compagine bianconera. Sono lontani i tempi in cui a navigare nella zona nevralgica del campo erano i vari Pirlo, Vidal, Pereyra, Pogba e Marchisio, che sono stati sostituiti da calciatori che hanno deluso ampiamente le attese, e i cui addii potrebbero spianare la strada ad un clamoroso ritorno.

Già, perché da tempo immemore, ormai, il tanto agognato “Pogback” continua a catalizzare l’attenzione mediatica: il francese, infatti, legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2022, ha esternato a chiare lettere la volontà di cambiare aria, non prolungando con i “Red Devils”. Per acquistare Pogba, però, la Juve dovrebbe cedere almeno due tra Ramsey, Arthur e Rabiot, in maniera tale da liberare spazio salariale sufficiente a dare l’assalto alla mezzala transalpina, che a Manchester percepisce più di 15 milioni di euro a stagione. Tante, troppe per le casse bianconere, a maggior ragione dopo le esternazioni di Cherubini: il ritorno del “Polpo” all’ombra della Mole è subordinato a partenze importanti, ma la corsa è ancora aperta, e potrebbe vedere una sua fase importante già a gennaio.

Calciomercato Juventus, lotta serrata per Pogba: colpo anticipato?

Come riportato da ESPN, lo United si auspica che Pogba possa restare almeno fino al termine della stagione. Tuttavia, i Red Devils potrebbero anche avallarne una cessione già a gennaio, nel caso in cui saltasse definitivamente la trattativa per il rinnovo, e dovesse arrivare un’offerta intrigante a stretto giro di posta. Il Psg, il Real Madrid e la Juventus continuano a monitorare la situazione, e non è detto che non possano sferrare l’assalto decisivo nelle prossime settimane.