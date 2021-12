Calciomercato Juventus, il Napoli beffa tutti: incontro segreto

Calciomercato Juventus, l’esubero del Psg potrebbe arrivare in Serie A, ma non alla Juventus come inizialmente si pensava.

Calciomercato Juventus, uno degli esuberi del Psg, il terzino francese Laywin Kurzawa sembrava ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore di Allegri ma stando alle indiscrezioni proveniente da ‘Footmercato’, il laterale, alla fine, è pronto per l’approdo in Serie A ma non a Torino, si parla infatti del Napoli. Proprio la squadra del patron De Laurentis si sarebbe mossa in anticipo e sarebbe già pronta a chiudere il laterale del Psg, superando la concorrenza della Juventus.

Kurzawa verso il Napoli | Superata la Juventus

Dato per partente, probabilmente già a gennaio, i parigini del PSG, potrebbe già salutare Laywin Kurzawa. Terzino classe 1992 dall’ottima forma fisica oltre ad avere alle spalle anche molta esperienza. Inizialmente sembrava quasi fatto il suo passaggio sotto la Mole ma adesso il club favorito è proprio il Napoli di De Laurentis che intende rinforzarsi in difesa.

Come infatti riportato i colleghi di “Footmercato”, il giocatore sarebbe invece un obiettivo concreto di De Laurentis che vuole regalare a Spalletti una squadra più competitiva possibil per puntare ancora allo scudetto, vista anche la posizione in classifica dei partenopei. Il Napoli dunque, con Giuntoli che si sarebbe già recato più volte a Parigi per chiudere la trattativa, avrebbe già mosso i suoi primi contatti con l’entourage del giocatore.