Calciomercato, super scambio e Juve superata | Addio bomber

Calciomercato, il Real Madrid sta cercando di anticipare la concorrenza ed accaparrarsi il giocatore ormai in rotta con il proprio club.

A Londra in questi giorni sta tenendo banco la questione legata al probabile addio di Pierre-Emerick Aubameyang all’Arsenal ed i possibili acquirenti si stanno moltiplicando. Diverse società sono alla finestra, cercando di capire quale sarà l’evoluzione della vicenda. Ma il destino del gabonese appare segnato. Gli è stata prima tolta la fascia di capitano per essere tornato in ritardo da un viaggio in Francia, dove si sarebbe recato per assistere la madre malata. Successivamente l’allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, ha deciso di metterlo fuori rosa sempre per motivi disciplinari.

Insomma, la rottura tra Aubameyang e il club londinese sembra ormai consumata. Una situazione che ha attirato come mosche alcune squadre che avrebbero bisogno di ritoccare il proprio attacco, tra cui la Juventus.

Calciomercato, Aubameyang a Madrid e Jovic all’Arsenal

Dalla Spagna, intanto, fanno sapere che starebbe crescendo l’interesse del Real Madrid per il calciatore. Diariogol.com spiega che Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, stima molto Aubameyang e avrebbe chiesto uno sforzo al presidente Florentino Perez, visto che nella capitale spagnola sono in cerca di un attaccante che possa dare il cambio a Benzema. E tra le soluzioni per arrivare al centravanti dell’Arsenal potrebbe esserci quella di provare ad imbastire uno scambio.

Ai Gunners, infatti, fa gola quel Luka Jovic che attualmente a Madrid ha pochissimo spazio ed accetterebbe ad occhi chiusi il trasferimento in Inghilterra. D’altro canto, anche Aubameyang sarebbe felicissimo di andare a giocare in un club prestigioso come il Real, tenendo fede alla promessa fatta anni fa alla nonna spagnola.