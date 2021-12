Raiola assorbirà la vendita di De Ligt «E Vlahovic non verrà alla Juventus»

Il giornalista Tancredi Palmeri traccia un quadro apocalittico sul futuro della Juventus, partendo dalle parole di Raiola per finire al calciomercato (che non ci sarà).

E’ un quadro apocalittico quello che il giornalista Tancredi Palmeri traccia della Juventus nel suo articolo su Tuttomercatoweb. «Le parole di Raiola su De Ligt – scrive – classificano la Juve come un club di seconda fascia. Fanno capire come la voglia di partire dell’olandese sia ormai un dato assodato. A poco serve la clausola da 130 milioni di euro per la partenza, perché nessuno si sognerebbe mai di pagare una cifra simile per un giocatore il cui valore al momento è 60 milioni. Il super agente lo piazzerebbe volentieri al Barcellona, ma sa che non può permetterselo; più facile una tra Manchester United, PSG, e da non sottovalutare il Bayern con problemi difensivi. Visto lo stipendio da giocatore più pagato in Italia, la Juventus si accontenterebbe anche di metà della clausola. Ovvio: la speranza è ricavare quanto più possibile. Ma il problema è che il procuratore tra commissioni varie assorbirà una fetta importante di quanto sarà speso per de Ligt. E stavolta il prezzo non può lievitare come fu per un Pogba all’apice, rispetto a un de Ligt solo normale…»

Non solo Raiola, c’è la questione Vlahovic

Oltre alla questione Raiola, Palmeri parla di Dusan Vlahovic. «La Juve ha comunicato a Vlahovic che al momento non ha margini per tenere fede alla promessa di matrimonio – scrive ancora -. Pur permanendo l’intenzione, tuttavia non può offrire garanzie. In caso di mancata partecipazione alla Champions non se ne parla proprio, ma anche in caso di minimo quarto posto l’acquisto non è garantito, legato parecchio al percorso dei bianconeri in questa Champions. Non si aspettava questa svolta Vlahovic, e a questo punto dovrà decidere cosa fare, e se eventualmente arriveranno offerte dalla Premier: di almeno 65 milioni di € magari da un Tottenham rientrato in Champions, o comunque solo di una squadra di elite (il City?)».