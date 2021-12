Calciomercato Juventus, Conte lo ha messo nella lista degli obiettivi

Il calciomercato della Juventus potrebbe riservare a gennaio diverse novità sia in entrata che in uscita. Con tanti rumors in questo periodo.

Se da un lato in casa bianconera si deve pensare a come rinforzare la squadra di Allegri, soprattutto a centrocampo, dall’altro lato la dirigenza dovrà lavorare per tenersi stretta i suoi gioielli. Sia quelli che sono in scadenza di contratto sia quei big che sono appetiti da altri top club europei. Di sicuro se arriveranno dei volti nuovi ci saranno anche delle cessioni, che riguarderanno la linea mediana. Perché ci sono elementi come ad esempio Ramsey fuori dai radar da tempo e destinati alla partenza. Altri centrocampisti sono nel mirino di altre squadre, pronte a fare delle offert, ma non ci potrà essere una rivoluzione nel giro di poche settimane. Ragion per cui la Juve dovrà pensare molto bene a come agire in questa sessione di mercato invernale.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Calciomercato Juventus, fari Spurs su McKennie

Rumors arrivano anche però riguardo una possibile cessione in casa bianconera, anche se andrebbe capita in tal senso la volontà del club. Come riporta “Fichajes” il Tottenham è infatti pronto a tornare all’assalto per Weston McKennie, calciatore che Conte reputa adatto per i suoi schemi. Il centrocampista americano ama inserirsi e arrivare a rete, caratteristica che nella Juventus non ha nessun altro mediano della rosa. Per questo motivo sembra difficile che il club possa pensare di lasciarlo partire, a meno di una offerta irrinunciabile. Il rendimento di McKennie è cresciuto molto negli ultimi mesi sotto la guida, che gli ha concesso sempre più spazio ricevendo in cambio delle ottime prestazioni (e anche qualche gol) da parte del calciatore a stelle e strisce.