Calciomercato Juventus, futuro Pogba | Ultimatum United

C’è un grande sogno di calciomercato che inseguono i tifosi della Juventus nel corso dell’ormai imminente 2022.

Si deve per forza di cose sognare in grande in casa bianconera e nel corso dell’anno che verrà si cercherà di puntellare la rosa con elementi in grado di far compiere un salto di qualità alla Juventus per renderla più forte. E più competitiva sia in Italia che in Europa. Sono ormai mesi che vengono accostati al club torinese dei nomi importanti, sia per quanto riguarda il centrocampo che l’attacco. Vale a dire i due reparti che dovranno essere rinnovati e ringiovaniti, con elementi che sposino al meglio le idee di calcio di mister Allegri. I supporters sognano il grande ritorno di Paul Pogba a Torino e del resto la situazione che riguarda il centrocampista transalpino è davvero nebulosa.

Calciomercato Juventus, per Pogba gennaio è un mese decisivo

Pogba è in scadenza di contratto con il Manchester United e non ci sono dubbi sul fatto che tanti top club europei tengano d’occhio con particolare attenzione la sua situazione. Il suo rinnovo sembrava essere una opzione possibile, ma le settimane passano e non si registrano novità in tal senso. Una fase di stallo che a quanto pare potrebbe essere rotta al più presto. Calciomercato.it riporta le ultime voci che riguardano il calciatore francese che arrivano da ESPN. Secondo le quali il Manchester United avrebbe fatto a Pogba un vero e proprio ultimatum. Se il francese vorrà partire a gennaio deve esporsi pubblicamente e sottolineare che l’addio ai Red Devils è una sua scelta. Insomma il suo futuro potrebbe essere ben chiaro di quanto lo sia attualmente, lo United vuole spingere il calciatore ad esporsi per capire le sue decisioni.