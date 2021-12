Calciomercato Juventus, missione bomber | Due piste si complicano

Campionato per ora fermo per la pausa natalizia, ci si può concentrare sul calciomercato in casa Juventus visto che gennaio è alle porte.

Questa prima parte della stagione ha visto la squadra di Allegri avere un rendimento senz’altro soddisfacente in Champions League, con il primo posto nel girone (davanti al Chelsea campione in carica) che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale. Meno brillante invece il cammino fatto in campionato. Lo scudetto sembra irraggiungibile e adesso l’obiettivo minimo è quello di agguantare quel quarto posto che può garantire la partecipazione alla prossima Champions. Che a sua volta garantisce degli importanti introiti economici. A gennaio la dirigenza proverà a rinforzare la Juventus, ma come? Allegri attende soprattutto dei volti nuovi a centrocampo, e magari anche quel bomber capace di assicurare un bottino di reti importanti.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Calciomercato Juventus, il futuro di Martial e Icardi lontano da Torino?

Due piste però potrebbero complicarsi per i bianconeri. Ci sono due giocatori che infatti sono stati accostati nelle ultime settimane alla Juve il cui futuro potrebbe non essere affatto a Torino. L’attaccante del Manchester United Martial ha intenzione di lasciare l’Inghilterra a gennaio a caccia di una nuova avventura, ma non ci sarebbero i bianconeri nel suo destino. Come riporta infatti Daily Mail il Siviglia di Lopetegui sarebbe in pole position per accaparrarsi le sue prestazioni. Altro grande obiettivo della formazione bianconera è Mauro Icardi del Psg, giocatore che conosce benissimo la serie A. Ieri sera l’argentino è tornato grande protagonista con la sua squadra, firmando il gol del pareggio a tempo scaduto sul campo del Lorient, salvando il Psg dalla sconfitta. La società transalpina potrebbe decidere di tenersi stretta il suo attaccante e non di lasciarlo partire.