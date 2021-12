Calciomercato Juventus, rottura totale: affare clamoroso in Serie A

Calciomercato Juventus, la rottura è totale, certificata anche dal comunicato dei tifosi. Affare clamoroso in Serie A

La rottura è totale. E si è consumata ieri dopo la partita contro il Venezia. Ma gli strascichi erano precedenti, clamorosamente usciti fuori dopo la gara contro il Genoa in campionato quando, dopo il gol, si è messo il dito al naso per zittire una tifoseria che aveva preso di mira lui e tutta la squadra.

Poi, ieri, la goccia che ha praticamente rotto gli indugi: Acerbi non si è presentato a salutare i tifosi dopo la bella vittoria in Laguna, tornando direttamente negli spogliatoi, e questo gli ultras della Lazio non glielo hanno perdonato. Emanando, nelle ore successive all’accaduto, un comunicato durissimo contro il calciatore che verrà “fischiato ogni partita” si legge. Una presa di posizione che ovviamente fa scricchiolare il rapporto tra Acerbi e la società del presidente Lotito. Con un addio, nel mese di gennaio, che appare vicino. Anche se, c’è da dire, il massimo dirigente della Lazio non ha mai ascoltato quello che veniva fuori dalla curva.

Calciomercato Juventus, Acerbi possibile colpo

In tutto questo, però, secondo calciomercato.it, il profilo di Acerbi sarebbe già entrato nel mirino di alcuni club della massima serie. Oltre la Juventus, infatti, sulle tracce del classe 1988 che ha rotto in maniera clamorosa, ci sarebbero anche Inter e Milan, che hanno fiutato il possibile affare.

Sarebbe un bel colpo, senza dubbio. Anche perché la Juve, in mezzo, ha solamente tre elementi: Rugani, praticamente, è in uscita e non vede il campo da un poco di tempo. E nemmeno Allegri si fida più del calciatore. Insomma, a gennaio, con la Lazio, potrebbe arrivare un doppio affare. La pista che porta a Luis Alberto è ancora calda.