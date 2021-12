Calciomercato Juventus, colpaccio dall’Ajax: un gigante per Allegri

Calciomercato Juventus, la dirigenza guarda all’estero e avrebbe identificato un profilo ideale per Allegri.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera fiuta l’affare guardando all’estero. Proprio dall’Ajax territorio fertile per campioni in ascesa, potrebbe presentarti un’opportunità davvero importante, stiamo parlando di Sébastien Haller, l’ariete che sta, letteralmente, stregando il calcio mondiale. Molti club lo seguono indirettamente e i consensi raggiunti per il franco-ivoriano potrebbe essere decisivi per un passaggio imminente in una grande squadra.

Haller nuovo nome per l’attacco

Uno dei nomi più in voga. All’apice della sua carriera il 27enne sarebbe pronto per una nuova avventura e potrebbe quindi lasciare Amsterdam per raggiungere una nuova destinazione, la Juventus una delle più papabili realtà europee ad essersi interessata vivamente a lui, come lo comunica anche il portale spagnolo ‘Fichajes’. Ma insieme ai bianconeri si sarebbero fatti sotto anche i tedeschi del Dortmund che potrebbe valutare l’acquisto del classe 1994 soprattutto se Haaland dovesse, come sembra, salutare già la prossima stagione.

Come spesso abbiamo appreso nel calcio moderno, l’Ajax è la cosiddetta ‘cantera’ di campioni che hanno, anche in modo significativo, segnato il nostro calcio. Pensiamo ad esempio, guardando la Serie A di oggi, a campioni consolidati come Ibra e, il più recente De Ligt. Tutti giocatori nati calcisticamente all’Ajax. Ed è per questo che i bianconeri andrebbero incontro ad un acquisto certificato, staremo dunque a vedere come si evolverà l’operazione, ovviamente in estate, qualora i bianconeri dovessero liberarsi di qualche attaccante.