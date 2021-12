Calciomercato Juventus, Icardi nella bufera | Bordata al veleno in diretta

Calciomercato Juventus, Mauro Icardi è finito nuovamente nella bufera in Francia. Bordata al veleno in diretta che allontana il calciatore dal Psg

Per Mauro Icardi il momento è tutt’altro che positivo in Francia. Dopo le vicissitudini di cuore con Wanda Nara, che sembrano essere rientrate soprattutto dopo una foto caldissima pubblicata dallo stesso calciatore su Instagram, adesso viene la parte lavorativa. E diciamo che le strade realmente si possono dividere nelle prossime settimane.

Come vi abbiamo raccontato, l’attaccante è nel mirino di Massimiliano Allegri. Che fino al momento, sulla prima linea, ha fatto giocare Morata e Kean. Il primo però non ha reso come da aspettative; il secondo, invece, gioca una gara e poi si fa male. Ecco, al tecnico livornese serve qualcuno che dia garanzie sia sotto l’aspetto realizzativo che in quello relativo alla tenuta fisica. E Icardi è sicuramente così.

Calciomercato Juventus, la bordata contro Icardi

E ad allontanare l’argentino dalla Francia, nonostante le sue parole, ci ha pensato Jerome Rothen. L’ex centrocampista ha detto a ‘RMC’ sullo stesso centravanti: “Icardi, oggi, non fa più il calciatore. Non gli importa nulla di giocare nel PSG“. Parole che senza dubbio lasciano poco spazio alle interpretazioni e che gettano ulteriori ombre sul futuro dell’attaccante alla corte di Mauricio Pochettino.

La Juventus, insomma, guarda con interesse alla questione. Anche se la trattativa come detto è tutt’altro che semplice soprattutto per l’ingaggio che prende l’ex Inter e Sampdoria in Francia. Ma anche l’operazione in sé è di difficile lettura. La società bianconera vorrebbe magari un prestito con diritto di riscatto. Leonardo, direttore sportivo del Psg, invece pensa più a una cessione definitiva già a gennaio. Insomma, difficile. Ma non impossibile.