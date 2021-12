Il presidente della Uefa torna a picchiare duro. Così Ceferin: «La fine del progetto Superlega è stata la vittoria più significativa del 2021».

«La fine del progetto Superlega è stata la vittoria più significativa del 2021» Lo ha detto il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, in un messaggio di fine anno pubblicato sul sito della federcalcio continentale. «Guardando indietro a un anno indimenticabile per la UEFA e la comunità calcistica europea, è difficile individuare il nostro più grande traguardo. L’elenco dei “vincitori” è semplicemente troppo lungo. I capitani di club e nazionali hanno vinto trofei UEFA in non meno di sette competizioni: EURO 2020, Nations League, Champions League maschile e femminile, Europa League, finali del Campionato Europeo Under 21 e Futsal Champions League».

L’affondo di Ceferin

Ceferin poi attacca Agnelli, la Juventus e tutti gli altri club che ancora cullano il sogno della Super League. «Tuttavia, il nostro risultato più significativo merita più riconoscimento: proteggere il modello sportivo europeo che guida la missione della UEFA, delle sue federazioni affiliate e di innumerevoli altre organizzazioni sportive. Basato su una struttura piramidale che collega il calcio di base in basso ai club d’élite in alto, il modello funziona su una doppia premessa. Non solo le entrate provenienti dalle competizioni professionali vengono reinvestite nel gioco; i club sono anche promossi o retrocessi per merito sportivo. Poche organizzazioni incarnano i valori del modello sportivo europeo in modo più forte della UEFA. Ogni quattro anni, il nostro Campionato Europeo incanala una grande percentuale di entrate in progetti di sviluppo del calcio in tutto il continente attraverso il programma HatTrick».

«Lo sfortunato tentativo dello scorso aprile di lanciare una Superlega chiusa, che si concentrava solo sul riempimento dei conti bancari di alcuni club, ha minacciato i valori che sono al centro del modello sportivo europeo e della missione della UEFA. La sua fine, guidata dalla condanna politica e popolare di tutto il continente, è stata la nostra vittoria più significativa e condivisa nel 2021».