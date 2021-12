Ultim’ora ufficiale: il CIES boccia la Juventus | Ecco le scelte

Juventus, la decisione del CIES non è passata inosservata: le scelte definitive che rappresentano una bocciatura per i bianconeri.

Dopo un inizio un pò balbettante, con un solo punto conquistato nelle prime tre gare di campionato, la Juventus di Max Allegri ha risollevato la china, riuscendo a recuperare terreno prezioso alle “competitors” per la Champions, con l’Atalanta distante ora solo quattro lunghezze, e con lo scontro diretto contro il Napoli (al momento a +5), a rappresentare un vero e proprio spartiacque per la stagione di Dybala e compagni.

Anche in Champions League, alla fine, la “Vecchia Signora” ha fatto il suo, riuscendo a strappare il pass per gli ottavi di finale con una giornata d’anticipo, e addirittura al primo posto del proprio raggruppamento “complice” il regalo dello Zenit. Fattori, però, che non sono bastati per il CIES, che nello stilare la top 11 della Serie A, ha deciso di non inserire nessun calciatore della Juventus.

Juventus, la bocciatura del CIES: la scelta sulla Top XI

Usando dei parametri specifici, il CIES, che ha deciso di “campionare” soltanto i calciatori che avessero totalizzato almeno 900 minuti di gioco, ha premiato fondamentalmente Milan, Napoli ed Inter, alla luce dell’ottima stagione di cui si sono resi protagonisti. In porta figura Handanovic, con Tomori e Koulibaly come coppia di centrale. Sulle corsie esterne spazio a Theo Hernandez e Di Lorenzo, mentre in mediana sono presenti Calhanoglu, Fabian Ruiz e Brozovic. La palma di migliori attaccanti, invece, va a Berardi, Leao e Lautaro Martinez.