Juventus, le parole di Gianluigi Buffon non passano di certo inosservate: ecco quanto dichiarato dall’estremo difensore del Parma.

Schietto, diretto, senza peli sulla lingua: in tanti anni di Juventus, Gigi Buffon ha sempre dimostrato di non temere mai il confronto, anche quando bisognava affrontare tematiche scottanti.

E così, l’attuale estremo difensore del Parma, ex capitano e bandiera della Juventus, nel corso di un’intervista al portale tudn.com, ha rilasciato delle dichiarazioni nelle quali, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche della convivenza di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio bianconero, rivelando dei retroscena tutt’altro che irrilevanti. Uno degli argomenti toccati è stato la Champions League, il trofeo che mai Buffon è riuscito a sollevare con maglia bianconera. Ecco un breve estratto:

“La Juve con Cr7 ha avuto la possibilità di sollevare la Champions League il primo anno in cui è arrivato, quando mi trovavo al PSG e non riuscivo a spiegarmi cosa gli fosse successo. Nel momento in cui sono tornato, ho vissuto due anni con Cr7, lavorando molto bene insieme, ma credo che la Juve avesse perso il suo DNA di squadra. Arrivammo in finale nel 2017 perché oltre ad avere tanta esperienza, si era creata un’unità e uno spirito di aggregazione all’interno del gruppo molto forte.”