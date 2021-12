La Juventus punta il talento americano per la porta: l’indizio di mercato arriva dal talent scout. I bianconeri fiutano il colpaccio.

I tifosi dei Chicago Fire si sono svegliati questa mattina con un tweet che affermava che il portiere diciassettenne della squadra sarebbe partito presto. Gabriel Slonina, infatti, potrebbe essere diretto alla Juventus questa estate. La fonte è Fire che dice a Hot Time in Old Town che non c’è verità su questa voce, ma questa non sarà l’ultima volta che il suo nome sarà collegato a un grande club. «Vedremo molte di queste voci su Gaga quest’anno. Molte squadre lo guardano» ha detto la fonte.

Slonina destinato all’Under 23

Con ogni probabilità, però, è solo questione di tempo prima che una di queste voci diventi reale. Slonina imboccherà presto la strada che conduce in Europa. Questo alla luce del fatto che, l’altro portiere diciassettenne della squadra, Chris Brady, è stato allertato. Gaga, come lo chiamano i tifosi dei Chicago Fire, in estate potrebbe dire addio. Il suo vice, però, potrebbe effettivamente essere la soluzione a lungo termine del club in rete. Transfermarkt ha recentemente classificato entrambi i piplet come due dei primi dieci portieri più preziosi al mondo nati nel 2004. Quando il club giusto chiama Gaga, si spera che il Fire e la Major League Soccer non lo ostacoleranno. in Italia dovrebbe difendere i pali della Juventus Under 23.