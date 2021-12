Calciomercato Juventus, “piace ma non troppo” | Salta il colpo a zero

Calciomercato Juventus, il centrocampista piace ma non convince del tutto. Salta così il possibile colpo a parametro zero

Il colpo a parametro zero potrebbe saltare. Anche perché, così come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus non sembrerebbe intenzionata in questo momento a farsi avanti in maniera concreta nei confronti del calciatore. Insomma, un piace sì, ma ci potrebbe essere di meglio.

Il profilo in questione è quello del centrocampista ivoriano del Milan Franck Kessie. Lo stesso va in scadenza di contratto e appare sempre più probabile, anche per quello successo l’anno scorso con Donnarumma e Calhanoglu, una sua possibile partenza a parametro zero. Insomma, un bel colpo, potrebbe essere. Ma nella mente di Cherubini ci sarebbero altre idee. Sicuramente assai importanti. Una di queste porta dritta a Pogba. Ma è un altro discorso.

Calciomercato Juventus, Kessie verso l’estero

Sempre secondo il quotidiano romano, sul centrocampista del Milan ci sarebbero principalmente il Tottenham di Antonio Conte e il Psg di Mauricio Pochettino. Due club che potrebbero decisamente affondare il colpo già nelle prossime settimane nella finestra invernale del mercato. Il classe 1996, insomma, appare lontano da un futuro in Italia.

Kessie, come detto, è stato accostato parecchie volte alla Juventus. Ma non convince del tutto Massimiliano Allegri, alla ricerca di un elemento con caratteristiche diverse in quella zona del campo.