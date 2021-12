Calciomercato Juventus, colpaccio dall’Inter | Marotta ha deciso

Calciomercato Juventus, colpaccio direttamente in Serie A: l’offerta è stata recapitata a Marotta. Ma al momento c’è lo stop dei nerazzurri

Un colpo importante in Serie A. Tanto che Cherubini avrebbe già piazzato un’offerta per il centrocampista dell’Inter che non è ritenuto, da parte dei nerazzurri, incedibile. E ad Allegri, uno con le sue caratteristiche, potrebbe davvero fare comodo.

Ma al momento, secondo quanto scritto da Repubblica, la dirigenza milanese avrebbe rifiutato la prima offerta presentata dalla Juventus per Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, classe 1991, non è fondamentale, a quanto sembra, nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. La prova è anche il minutaggio, esiguo, di questa stagione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio per Icardi: la risposta del Psg è arrivata

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è un giallo: così salta tutto

Calciomercato Juventus, l’Inter ha detto no

Insomma, al momento l’Inter avrebbe detto no all’offerta della Juve anche se, in ogni caso, il centrocampista rimane uno dei cedibili nella prossima sessione invernale di calciomercato. E chissà se Cherubini non si ripresenti da Marotta con una nuova offerta. Che potrebbe anche far traballare l’ex dirigente bianconero. Insomma, è tutto da capire ancora il futuro del centrocampista nerazzurro.

Come detto, la Juve, in mezzo al campo ha sicuramente bisogno di innesti. Soprattutto perché molti dovrebbero salutare tra poche settimane. Ramsey, Rabiot, Arthur, sono tutti cedibili. Ma solamente il gallese, in questo momento, appare quello più vicino a un addio immediato. Per il resto si vedrà. Vecino, comunque, potrebbe essere una soluzione tampone fino alla fine della stagione.