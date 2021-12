Calciomercato Juventus, sfida a due in mediana | Colpo per gennaio

Calciomercato Juventus, una rivale d’eccellenza si sarebbe messo sulla traccia del centrocampista obiettivo della dirigenza.

Calciomercato Juventus, oltre ad un attaccante il primo obiettivo per il centrocampo continua a rimanere lo svizzero Zakaria che andrà in scadenza di contratto. La dirigenza bianconera è molto vicina alla chiusura della trattativa ma sulle tracce del centrocampista svizzero si sarebbe messo anche il Liverpool di Klopp. Proprio gli inglesi sarebbero decisamente interessati al profilo, ideale per essere un rinforzo già per gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Icardi: la risposta del Psg è arrivata

Anche il Liverpool su Zakaria

Non solo la Juventus. Anche i Reds inseguono il sogno Zakaria e si potrebbe dunque palesare un vero e proprio duello fra due delle realtà più importanti del calcio europeo. A confermare questa indiscrezione è il ‘Corriere dello Sport’ che parla degli inglesi come squadra molto ambita per essere la prossima acquirente dello svizzero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è un giallo: così salta tutto

Un obiettivo, come dicevamo poc’anzi, reputato principale per la Vecchia Signora ma che vedrebbe un vero e proprio vincolo economico sul contratto. Infatti il giocatore percepisce una cifra decisamente alta che dovrà essere limata, a differenze dei bianconeri il Liverpool di Klopp potrebbe permettersi questo esborso economico e dunque questa cosa potrebbe, in qualche modo, avvantaggiarli. Staremo dunque a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Ma i bianconeri sono molto vigili sulla possibile, grande, trattativa che, ripetiamolo, viene valutata principale almeno come obiettivo in mediana.