Clamoroso recupero per Juventus-Napoli | Fissata la data degli esami

Juventus-Napoli, sprint per il recupero: potrebbe essere della partita in maniera clamorosa se gli esami dovessero dare il via libera.

Dopo i passaggi a vuoto contro Empoli e Spezia, al rientro dalla sosta, il Napoli sa che quello contro la Juventus “rischia” di essere diventato un vero e proprio spareggio Champions, con i bianconeri che tallonano i partenopei a sole cinque lunghezze di distanza, e avranno allo “Stadium” l’opportunità di accorciare ancor di più il gap.

Allegri avrà a disposizione quasi tutti gli effettivi: i recuperi di Dybala e Chiesa procedono per il meglio, con lo stesso tecnico livornese che ha candidamente espresso che avrebbe potuto già forzare il loro rientro nel corso della gara contro il Cagliari. Diverso, invece, il discorso sul fronte Napoli, con i vari Fabian Ruiz e Koulibaly che non saranno della partita, ed Insigne che aspetta di conoscere l’esito dei prossimi tamponi. Tuttavia, le buone notizie per Spalletti potrebbe arrivare da Osimhen, che potrebbe addirittura scendere in campo contro la Juve.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, doppia beffa: super scambio in Serie A

Juventus-Napoli, il recupero di Osimhen: decisivi i prossimi esami

Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno“, infatti, sarà una corsa contro il tempo per capire se effettivamente Osimhen potrà essere arruolabile per il big match valido della prima giornata di ritorno. Infatti, il nigeriano negli ultimi giorni dell’anno si sottoporrà a dei test fisici, superati i quali potrebbe anche essere arruolabile, salvo poi partire subito dopo per la Coppa d’Africa. Situazione da monitorare con estrema attenzione, dal momento che senza il suo totem in attacco, la manovra dei partenopei non ha trovato più sbocchi importanti, e i risultati dell’ultimo mese lo testimoniano. Ricordiamo che Osimhen è fermo ai box da quel 21 novembre, data in cui si disputò Napoli-Inter.