Calciomercato Juventus, doppia beffa: super scambio in Serie A

Calciomercato Juventus, doppia beffa per Allegri: un super scambio in Serie A taglia i bianconeri dalla corsa a due possibili obiettivi

Doppia beffa per la Juventus. Un super scambio in Serie A che potrebbe togliere dai giochi Massimiliano Allegri. Sì, perché al tecnico livornese serve un centrale difensivo – Rugani ormai ha chiuso la sua avventura con la maglia bianconera – che vada a completare il reparto insieme a Chiellini, Bonucci e de Ligt.

E nella mente del tecnico c’erano sicuramente due nomi. Il primo che circola da diverso tempo, il secondo uscito clamorosamente alla ribalta dopo le ultime vicissitudini con la propria squadra del cuore. Bene: Milan e Lazio, però, secondo quanto riportato da Enrico Camelio che è stato intervistato da calciomercato.it, avrebbero in mente lo scambio che taglierebbe fuori la Juve sia per quanto riguarda Romagnoli sia per quanto riguarda Acerbi. Insomma, una doppia e clamorosa beffa per Allegri e per Cherubini.

Calciomercato Juventus, c’è lo scambio

“Acerbi potrebbe andare al Milan. E’ stata chiesta la disponibilità al calciatore per un trasferimento fin da subito. Alla Lazio potrebbe andare Romagnoli, ma questa è una suggestione”. Acerbi, ma anche Romagnoli, sono nomi accostati alla Juventus come rinforzi in difesa per il dopo Chiellini. Ma entrambi sembrano destinati a una strada diversa.

Allegri insomma è costretto a prendere altre strade. Differenti da quelle ipotizzabili fino al momento.