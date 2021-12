Calciomercato Juventus, cosa può succedere in attacco | Poker di nomi

Il calciomercato della Juventus è ricco di rumors e voci in questo periodo dell’anno, anche per quanto riguarda l’arrivo di un nuovo bomber.

Non solo colpi a centrocampo per rinforzare la squadra di Allegri ma anche un volto nuovo in attacco, capace di realizzare un numero importante di reti e non far rimpiangere Cristiano Ronaldo. L’arrivo di Kean e Kaio Jorge non è stato bastevole per compensare la partenza del campione portoghese, cecchino dell’area di rigore. Per questo motivo si dovrà guardare a volti nuovi, all’ingaggio di una alternativa a Morata che possa aiutare la Juve nella risalita della classifica di serie A. E magari anche a farsi largo in Champions League, dove la formazione di Allegri è molto attesa. Ma chi potrebbe davvero arrivare?

Calciomercato Juventus, Aubameyang rimane sullo sfondo

I rumors che arrivano riguardo il possibile colpo della Juventus nel corso delle prossime settimane portano ad un poker di nomi, diversi per caratteristiche, età e costo. Si è parlato di un interessamento per Martial, in uscita dal Manchester United, ma l’attaccante sarebbe vicino al trasferimento al Siviglia. Rimane in piedi la pista Aubameyang, che lascerà sicuramente l’Arsenal a gennaio. Il bomber ha un ingaggio decisamente importante e l’impressione è che un affare del genere possa farsi solo in prestito. Icardi anche sarebbe un colpo da novanta per i bianconeri, anche lui potrebbe arrivare in prestito ma il Psg al momento pare restio a cedere il calciatore argentino. E così è tornato prepotentemente in corsa Gianluca Scamacca, centravanti più giovane per il quale bisognerebbe fare un investimento importante. Da capire però se i neroverdi sarebbero pronti a lasciarlo partire già a gennaio.