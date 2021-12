Calciomercato Juventus, rischio rottura per Dybala | Via gratis

Calciomercato Juventus, il rinnovo di contratto di Paulo Dybala si “tinge” di giallo: l’ipotesi rottura è sempre più concreto.

Con il passare dei giorni, la vicenda legata al rinnovo di contratto di Paulo Dybala sta assumendo sempre di più le fattezze di una vera e propria soap opera, il cui finale rischia di sorprendere tutti i tifosi bianconeri che si aspettavano un epilogo positivo.

Come è noto ai più, la Joya è legata alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2022: sembrava che l’accordo tra le parti fosse stato trovato sulla base di un quadriennale a circa 10 milioni di euro a stagione – 8,5 milioni di parte fissa a cui aggiungere dei bonus legati a presenze e rendimento – e invece la firma tarda ad arrivare. In un primo momento si pensava che le ragioni di tale rinvio dovessero essere ascritte a mere questioni burocratiche che riguardassero l’agente dell’argentino, Jorge Antun. In realtà, come evidenziato da “Il Corriere dello Sport“, potrebbe esserci dell’altro.

Calciomercato Juventus, “giallo” Dybala: la dirigenza ha cambiato piani?

Secondo il quotidiano romano, infatti, i rapporti tra l’entourage del numero dieci e la dirigenza bianconera non sarebbero integerrimi: i motivi di frizione non mancano, anche perché il tira e molla si sta prolungando ormai da tempo. La scelta della Juve di temporeggiare, però, potrebbe essere stata dettata anche da una valutazione attenta della variabile infortuni, che anche in questa stagione stanno tartassando il vice capitano della “Vecchia Signora“. La firma ora come ora appare più lontana, e in casa Juventus non è detto che non si stiano facendo altri tipi di valutazione, che vedano un futuro senza Dybala, ipotesi che fino a pochi mesi fa sembrava mera utopia. Vi terremo aggiornati.