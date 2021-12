Calciomercato Juventus, colpaccio dal Milan | Via libera Pogba

Calciomercato Juventus, l’addio del centrocampista generebbe inevitabilmente un effetto domino ed a beneficiarne sarebbero anche i bianconeri.

L’altro giorno, ad Empoli, non ha accennato alcun sorriso dopo la doppietta che ha regalato tre punti preziosissimi al suo Milan. Franck Kessié continua ad essere un perno per la squadra di Stefano Pioli ma è visibilmente turbato. Non è sereno. E non potrebbe essere altrimenti, considerando la piega che sta prendendo la vicenda rinnovo. Il tempo scorre, gennaio è ormai alla porte ma il Diavolo e il centrocampista ivoriano sono sempre più distanti l’uno dall’altro.

In quell’esultanza eccessivamente pacata c’era tutta la tensione accumulata negli ultimi mesi dal giocatore, “pizzicato” più volte dagli stessi tifosi per l’esosa richiesta che il suo entourage ha inoltrato alla società per rinnovare e restare dunque a Milano. Cifra – gli agenti non vogliono scendere sotto la soglia dei nove milioni a stagione – che il Milan non hanno intenzione di sborsare. A costo di perdere un pezzo pregiato.

Calciomercato Juventus, Kessié al Manchester United può dare inizio al “Pogback”

Da gennaio Kessié sarà libero di accordarsi con un altro club e le ultime voci di mercato spingono il nazionale della Costa d’Avorio verso la Premier League: è in Inghilterra, infatti, che il classe 1996 vanta maggiori estimatori. Chi nelle ultime ore sembra stia facendo sul serio è il Manchester United, che a quel punto potrebbe far partire senza troppi rimpianti un altro calciatore in scadenza come Paul Pogba.

E qui si inserirebbe la Juventus. Perché l’arrivo di Kessié a Manchester genererebbe inevitabilmente un effetto domino. Ed a beneficiarne sarebbero proprio i bianconeri, “liberi” di poter riabbracciare il francese, che resta uno degli obiettivi principali.