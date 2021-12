Supercoppa Italiana Inter-Juventus | Buone notizie per i tifosi

La Juventus si sta godendo qualche giorno di meritato relax prima di tornare al lavoro per preparare i primi impegni del prossimo anno.

Il 2022 vedrà un gennaio davvero di fuoco per la formazione di Allegri. Per risalire la china non si possono commettere passi falsi e le prime sfide dell’anno saranno degli scontri diretti che saranno decisivi per capire il cammino che potranno compiere Dybala e compagni in questa stagione. All’orizzonte però non c’è solo il campionato ma anche la Supercoppa Italiana che metterà in palio un trofeo che la Juve vuole assolutamente portare a casa. Anche perché l’avversario è la lanciata Inter di Simone Inzaghi, squadra al comando della graduatoria. Un avversario ostico, che dà grandi stimoli considerando anche la storica rivalità tra i due club. Sarà dunque un confronto molto atteso, una sfida a scacchi sul campo che i bianconeri sperano di vincere. Potrebbe essere il primo trofeo della nuova era Allegri, richiamato a Torino dalla dirigenza per aprire un nuovo ciclo vincente.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Inter-Juventus sarà trasmessa in chiaro su Canale 5

Come si legge su Sportmediaset, arrivano delle buone notizie per i tifosi bianconeri riguardo questo primo appuntamento del 2022. La Lega ha infatti ufficializzato che la partita tra la squadra di Allegri e l’Inter di Inzaghi si giocherà a Milano il prossimo mercoledì 12 gennaio con fischio d’inizio alle ore 21. La partita sarà visibile in chiaro, senza dunque alcun abbonamento, su Canale 5. Facile dunque attendersi uno share importante per una grande sfida del genere, che incollerà davanti al teleschermo milioni di telespettatori, pronti a sostenere la loro squadra e i loro beniamini. Anche in questa sfida sono previsti tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità.