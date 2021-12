Calciomercato, il gioiellino manda k.o la Juve | Confessione in diretta

Calciomercato, il gioiellino snobba la Juventus. Confessione in diretta che apre in maniera totale le porte ad una trattativa nelle prossime settimane

In Italia era stato accostato soprattutto a Juventus e Fiorentina che avevano mandato emissari in Sudamerica per seguirlo da vicino. Le relazioni erano state ottime. Di conseguenza l’interesse è stato subito alto. Certo, ci sono delle novità importanti, in questo momento. Soprattutto perché è stato lo stesso attaccante a parlare in diretta.

La rivelazione l’ha fatta il portale Express.de: si parla dei Bayern Monaco, ovviamente, e soprattutto del 21enne del River Plate Julian Alvarez, uno dei più ambiti in ambito internazionale vista la giovane età ma anche quell’impressione di essere in grado di trovare la via della rete con una certa regolarità.

Calciomercato, la rivelazione di Alvarez

“Lo so, ho un’offerta dal Bayern Monaco” avrebbe spiegato il calciatore argentino. E tutto questo fa capire che probabilmente pensa soprattutto alla pista che porta in Bundesliga, in uno dei club più importanti del panorama europeo. Insomma, il futuro di Alvarez potrebbe essere in Germania più che in Italia anche perché, sotto l’aspetto economico, le possibilità del club di Rumenigge sono sicuramente maggiori di quelle bianconere e anche della Viola.

Senza dimenticare che anche in Spagna il calciatore avrebbe diversi estimatori: soprattutto nell’Atletico Madrid di Simeone. In poche parole, l’affare è più difficile del previsto in questo momento.