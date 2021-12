Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: arriva gratis

Calciomercato Juventus, il centravanti che stanno cercando i bianconeri potrebbe arrivare dalla Francia. E conosce molto bene l’Italia.

Il mercato di gennaio riserva sempre tante sorprese. Sono tanti nomi che circolano ma poi, per un motivo o per l’altro, gli affari tendono spesso a sfumare. Coi vari club che, sul gong, non sono più convinti di lasciar partire un calciatore. È quello che i tifosi bianconeri sperano non accada nella prossima sessione invernale, che sta per aprire finalmente i battenti. La Juventus, ormai è noto, è in cerca di un attaccante.

Uno che possa guarire il “mal di gol” della Vecchia Signora, orfana della valanga di reti che assicurava uno come Cristiano Ronaldo, che lo scorso settembre ha salutato tutti ed è tornato a Manchester. La margherita di nomi che sta sfogliando il direttore sportivo Federico Cherubini è ampia: si parla di Martial, Aubameyang, Scamacca e Cavani. Tutti calciatori che piacciono, ma al momento c’è ancora poco di concreto. E la concorrenza è spietata.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, tradimento De Ligt: “scippo” dell’ex

Calciomercato Juventus, il nuovo nome è quello di Milik

Nelle ultime ore però è spuntato un altro nome. Un profilo che in pochi, finora, avevano esplorato. Si tratta del centravanti polacco Arkadiusz Milik, ex Napoli ed oggi in forza al Marsiglia, in Francia. Un attaccante che in Italia ha lasciato tutto sommato un buon ricordo, benché spesso tormentato dagli infortuni. Secondo Tuttojuve sarebbe lui il nome a sorpresa che potrebbe tirare fuori Cherubini tra qualche settimana.

Milik non è contento al Marsiglia e farebbe carte false per tornare in Italia. La Juventus ci sta pensando seriamente e l’idea sarebbe quella di prelevarlo in prestito dal club francese, una formula che si ben si sposa con le nuove direttive societarie.